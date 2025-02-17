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00:22, 17 февраля 2025Мир

Стало известно о подготовке личной встречи Путина и Трампа

Newsweek: Путин и Трамп лично встретятся в Саудовской Аравии до конца февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп лично встретятся до конца февраля. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

По информации издания, саммит на высшем уровне должен пройти в Саудовской Аравии. На следующей неделе там начнутся переговоры рабочих групп для обсуждения окончательных деталей встречи глав государств.

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Переговоры российского и американского лидеров длились полтора часа. В ходе беседы президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты сами примут решение по контакту друг с другом, информация об этом будет предоставлена.

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