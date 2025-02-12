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13:43, 12 февраля 2025Мир

Лавров высказался о контактах Путина и Трампа

Лавров: Путин и Трамп сами примут решение по контакту друг с другом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сами примут решение по контакту друг с другом, информация об этом будет предоставлена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Решать будут непосредственно президенты. Я не сомневаюсь, что соответствующая информация будет предоставлена», — отметил глава МИД России.

Ранее Дональд Трамп назвал возможной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «в подходящий момент». Республиканец также заявил, что проводил с президентом России телефонные переговоры, однако раскрывать их детали он отказался.

24 января президент России Владимир Путин заявил, что им с американским лидером Дональдом Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Он также подчеркнул, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.

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