Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговорить

Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить

Президент России Владимир Путин заявил, что им с американским лидером Дональдом Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, видео беседы доступно в его Telegram-канале.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — отметил российский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «немедленно». Точная дата встречи при этом не уточнялась.

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что у него с президентом США Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Российский лидер подчеркнул, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.