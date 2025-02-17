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14:50, 17 февраля 2025Мир

Одна страна НАТО допустила отправку войск на Украину

Премьер Кристерссон: Отправка войск Швеции на Украину возможна
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Отправка войск Швеции на Украину после окончания вооруженного конфликта возможна при определенных обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает агентство Reuters.

«Мы примем участие в этих обсуждениях, и, конечно, это абсолютно возможно», — рассказал глава правительства.

При этом Кристерссон подчеркнул, что для участия в подобной миссии нужен «четкий мандат для этих сил», который может стать возможным только в случае успеха на переговорах. При этом он указал, что формирование подобных войск может начаться уже сейчас.

Ранее газета The Economist сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Европейского союза (ЕС), но и ряда незападных держав, прежде всего, Китая и Бразилии. Предполагается, что об этом мог заявить вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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