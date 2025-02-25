Макрон заявил о готовности 30 стран предоставить Украине гарантии безопасности

Макрон заявил о готовности 30 стран предоставить гарантии безопасности Украине

В обеспечении гарантий безопасности Украине готовы участвовать около 30 европейских стран и союзников, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News.

Все эти страны хотят получить «сигнал солидарности» от США, если Россия нарушит договоренности, которые могут быть достигнуты на переговорах.

До этого Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения. Макрон добавил, что военные силы были бы ограничены и выражали бы солидарность.