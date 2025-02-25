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00:39, 25 февраля 2025Мир

Макрон допустил отправку войск на Украину из стран вне Евросоюза

Макрон заявил о готовности стран ЕС и вне блока отправить войска на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

На совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции Макрон допустил отправку войск на Украину из стран вне Евросоюза. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения. Макрон добавил, что военные силы были бы ограничены и выражали бы солидарность.

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«Как я уже сказал, я провел переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях», — отметил он.

Ранее Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине. «То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных», — уточнил он.

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