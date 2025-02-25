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20:48, 25 февраля 2025Мир

В Европе узнали о мнении Трампа по гарантиям безопасности Украины

FT: Трамп не возражает против предоставления США гарантий безопасности Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп не возражает против предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на французского чиновника.

По его словам, окончательного соглашения о характере поддержки США Украины пока достигнуто не было, поскольку обсуждения находятся на предварительной стадии.

«Президент Трамп не возражает против предоставления американцами гарантий безопасности», — отметил источник издания.

Газета также сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от своего американского коллеги обещания поддержать европейские войска после их отправки на Украину.

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