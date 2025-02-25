В Европе узнали о мнении Трампа по гарантиям безопасности Украины

FT: Трамп не возражает против предоставления США гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп не возражает против предоставления Вашингтоном гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на французского чиновника.

По его словам, окончательного соглашения о характере поддержки США Украины пока достигнуто не было, поскольку обсуждения находятся на предварительной стадии.

«Президент Трамп не возражает против предоставления американцами гарантий безопасности», — отметил источник издания.

Газета также сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от своего американского коллеги обещания поддержать европейские войска после их отправки на Украину.