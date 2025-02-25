На Западе раскрыли фиаско Макрона в переговорах с Трампом

FT: Макрон не добился от Трампа обещания поддержки европейских войск на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от своего американского коллеги Дональда Трампа обещания поддержать европейские войска после их отправки на Украину. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT).

«Макрон (...) не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных для сдерживания России», — пишет издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину.