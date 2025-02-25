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20:02, 25 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли фиаско Макрона в переговорах с Трампом

FT: Макрон не добился от Трампа обещания поддержки европейских войск на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от своего американского коллеги Дональда Трампа обещания поддержать европейские войска после их отправки на Украину. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT).

«Макрон (...) не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных для сдерживания России», — пишет издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину.

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