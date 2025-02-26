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08:36, 26 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли детали плана Британии и Франции по размещению войск на Украине

Economist: Британия и Франция хотят разместить войска на Украине рядом с портами
Семен Александров (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Великобритания и Франция хотят разместить войска на Украине рядом с портами и атомными электростанциями (АЭС) в рамках урегулирования конфликта. Детали плана по размещению военных раскрыл The Economist со ссылкой на западного чиновника.

«Переговоры, которые ведут Франция и Великобритания, предусматривают отправку относительно небольших сил, возможно, в несколько десятков тысяч человек», — отмечает издание.

По словам западного чиновника, войска будут размещены не на востоке Украины на линии фронта, а в городах, портах, на атомных электростанциях и на других критически важных объектах инфраструктуры.

Ранее газета Financial Times выяснила, что Лондон и Париж отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить от Трампа «каких-либо конкретных обещаний» в ходе поездки в Вашингтон.

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