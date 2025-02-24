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20:14, 24 февраля 2025Мир

Трамп заявил о серьезном обсуждении с Путиным окончания конфликта на Украине

Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Путиным об окончании конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: John McDonnell / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет с российским лидером Владимиром Путиным серьезные переговоры об окончании конфликта на Украине. Об этом глава США заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал он.

По словам главы Белого дома, переговоры продвигаются очень хорошо.

Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки о завершении конфликта на Украине. По его словам, договоренности могут быть достигнуты на этой неделе.

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