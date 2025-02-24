Трамп заявил о серьезном обсуждении с Путиным окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет с российским лидером Владимиром Путиным серьезные переговоры об окончании конфликта на Украине. Об этом глава США заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал он.
По словам главы Белого дома, переговоры продвигаются очень хорошо.
Ранее Трамп заявил о скором заключении сделки о завершении конфликта на Украине. По его словам, договоренности могут быть достигнуты на этой неделе.