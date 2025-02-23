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02:18, 23 февраля 2025Мир

Трамп обозначил сроки заключения сделки по завершению конфликта на Украине

Трамп: Сделка по завершению конфликта на Украине будет заключена на этой неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о скором заключении сделки по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, глава государства твердо уверен, что договоренности могут быть достигнуты «уже на этой неделе». «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказала Левитт.

Она добавила, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц «будет работать круглосуточно в эти выходные» для заключения соглашения. Пресс-секретарь также высказалась о возможной встрече американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что пока не может предоставить какую-либо информацию.

Ранее Трамп заявил, что после контактов с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским у него есть надежда на урегулирование конфликта.

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