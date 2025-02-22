Трамп заявил о надежде после разговора с Путиным

Трамп заявил о надежде на мирное соглашение по Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что после контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине. Об этом он рассказал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вел Fox News.

«Это должно закончиться. На это ужасно смотреть», — подчеркнул он. Глава Белого дома также убежден, что достигнутые обсуждения могут способствовать прекращению действующего конфликта.

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Новые переговоры представителей Москвы и Вашингтона по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.