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10:33, 26 февраля 2025Мир

Три страны захотели направить войска на Украину

Ломбар: Франция, Германия и Британия готовы направить войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция, Германия и Великобритания готовы направить войска на Украину для обеспечения прекращения огня, однако им нужна поддержка США. Такое заявление сделал глава французского Минфина Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV.

«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США», — заявил он.

Ломбар уточнил, что военные из Европы будут отправлены на Украину после окончания боевых действий, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня. По словам главы Минфина Франции, другие европейские страны также согласны отправить своих военных на украинскую территорию.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп согласился на это, однако не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон. Ломбар отметил, что обменялся номерами телефонов с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат переговоры по этому вопросу.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на Дональда Трампа, чтобы тот предоставил военную поддержку французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.

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