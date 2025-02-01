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00:58, 1 февраля 2025Мир

Страны Евросоюза рассорились из-за отправки миротворческих войск на Украину. Кто выступил за и против?

The Times: Страны ЕС разошлись во мнениях из-за отправки миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Об этом сообщает издание The Times.

Британия и другие европейские страны разделились во мнении по поводу целесообразности размещения масштабной миротворческой миссии на Украине... Великобритания, Франция и скандинавские страны поддерживают идею по возглавляемой Европой инициативе по отправке десятков тысяч военных в случае сделки по прекращению огня. Однако Германия и другие выступают против

The Times

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий. По мнению авторов статьи в The New Statesman, несмотря на смелые заявления некоторых лидеров стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещении инфраструктуры НАТО у границ РФ, многие политики начинают отходить от воинственной риторики.

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Европа просит у США воздушную поддержку в случае отправки сил на Украину

Европа запросила у США воздушную поддержку на случай отправки миротворческих сил на Украину, отмечает The Times. В публикации говорится, что что страны Евросоюза могут направить свои наземные войска, однако им необходима помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.

Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту

The Times

Также сообщается, что Лондон может отправить на Украину контингент от 10 до 25 тысяч военнослужащих.

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У стран Запада есть опасения относительно миротворческой миссии

Издание отмечает, что страны Балтии и Польша обеспокоены в связи с предполагаемой отправкой миссии на Украине, поскольку она может забрать полагающиеся им средства и ресурсы от приграничных государств НАТО с Россией, уменьшая их защищенность.

Как ранее писал Bloomberg, Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют от Евросоюза удвоить траты на оборону, выделив более 100 миллиардов евро на военные нужды.

Кроме того, на Западе опасаются, что отправка военных на Украину будет невозможна, если она не получит поддержку США или не понравится России на потенциальных переговорах по урегулированию.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен обсудить миротворческую миссию с лидерами стран Европы и генсеком НАТО на встрече в Брюсселе в понедельник, 3 февраля.

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