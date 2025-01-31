The Times: Страны Евросоюза рассорились из-за отправки войск НАТО на Украину

Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Об этом сообщает издание The Times.

По его данным, Великобритания, Франция выступили за размещение значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Германия и ряд других стран выразили другую позицию.

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — отмечается в статье.

Как пишет The Times, опасения также выразили страны Балтии и Польша. Их представители обеспокоились, что миротворческая миссия может привести к отвлечению ресурсов от приграничных государств НАТО с Россией, уменьшая их защищенность.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий. По мнению авторов статьи в The New Statesman, несмотря на смелые заявления некоторых лидеров стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещении инфраструктуры НАТО у границ РФ, многие политики начинают отходить от воинственной риторики.