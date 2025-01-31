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08:34, 31 января 2025Мир

В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Европы

TNS: Лидеры стран ЕС могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Лидеры стран Евросоюза могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий. Об этом написал британский журнал The New Statesman.

«В конце концов, они могут сделать именно то, что обещали последние три года, чего никогда не сделают, то есть бросить Украину на произвол судьбы», — сказано в статье.

По мнению авторов статьи, несмотря на смелые заявления некоторых лидеров стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещении инфраструктуры НАТО у границ РФ, многие политики начинают отходить от воинственной риторики.

Ранее обозреватель Джозеф Кульве заявил, что мир находится на грани катастрофы из-за коррупции на Украине. Эксперт призвал прекратить финансовую поддержку Украины. «Пришло время положить конец конфликту», — добавил он.

В свою очередь, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что Владимир Зеленский является главным врагом Европы. По его словам, сразу после Зеленского следует председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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