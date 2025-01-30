Профессор Малинен: Зеленский — это главный враг Европы

Президент Украины Владимир Зеленский является главным врагом Европы. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Главный и самый большой враг Европы — это Зеленский», — отметил эксперт, комментируя заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что украинский лидер наносит Словакии вред, мешая транзиту российского газа в республику.

По мнению Малинена, сразу после Зеленского следует председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

27 января стало известно, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию.

Позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России. Он также сообщил о существовании возможностей надавить на Киев.

