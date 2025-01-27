В Венгрии пригрозили Украине из-за транзита российского газа

Будапешт не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России, возможности надавить на Киев есть. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступление дипломата транслировалось в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами (....) Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление», — пригрозил Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия одобрит решение о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.