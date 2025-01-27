В Венгрии пригрозили Украине из-за транзита российского газа

Сийярто: Венгрия не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из РФ

Будапешт не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России, возможности надавить на Киев есть. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступление дипломата транслировалось в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами (....) Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление», — пригрозил Сийярто.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия одобрит решение о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.