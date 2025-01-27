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11:16, 27 января 2025Мир

В МИД Венгрии назвали условие продления антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия одобрит санкции против России, если получит гарантии от ЕК
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Венгрия одобрит решение о продлении санкций Европейского союза (ЕС) против России в зависимости от того, получит ли страна гарантии обеспечения своей энергетической безопасности от Европейской комиссии (ЕК). Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза голос Венгрии будет зависеть от того, даст ли ЕК гарантию, что в будущем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран — участниц ЕС окажется под угрозой, которая исходит из-за пределов сообщества», — отметил дипломат.

Ранее газета Politico сообщила, что Венгрия уступит ЕС в вопросе продления антироссийских санкций.

24 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС должен отстаивать интересы стран-членов сообщества перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии. Он предупредил, что санкции против Москвы будут продлены только в том случае, если Киев вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту российской нефти по своей территории.

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