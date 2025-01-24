Орбан призвал ЕС отстаивать интересы стран-членов перед Украиной

Премьер Венгрии Орбан: ЕС должен отставивать интересы стран членов перед Киевом

Европейский союз (ЕС) должен отставивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятсвует энергоснабжению Венгрии и Словакии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Словакия и Венгрия — члены ЕС, а Украина — страна-кандидат, и Брюсселю надо представлять наши интересы — надо понять, что вы, дорогие украинские товарищи, не можете облапошивать центрально-европейские страны, которые к тому же, обслуживая ваши интересы, платят цену за санкции», — подчеркнул политик.

Орбан предупредил, что санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории.

По словам премьера, Венгрия лишилась из-за антироссийских санкций более 18 миллиардов евро. Политик призвал ЕС обдумать дальнейшую целесообразность продления ограничений против России.

Ранее Орбан заявил, что Украина не готова вступить в Евросоюз, сообщество также пока не готово ее принять, поскольку это нанесет ущерб экономикам стран ЕС. Премьер Венгрии уточнил, что считает вступление Украины в ЕС достойным обсуждения, но сам процесс завершится лишь спустя много лет, если не десятилетий. Он добавил, что вопрос присоединения республики к НАТО и вовсе не стоит на повестке дня.