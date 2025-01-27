Politico: Венгрия уступит ЕС в вопросе продления антироссийских санкций

Венгрия уступит Европейскому союзу (ЕС) в вопросе продления антироссийских санкций на встрече глав МИД объединения в Брюсселе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Politico.

Отмечается, что Будапешт пойдет на сделку в обмен на заявление, «посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью"». По данным издания, договоренность будет официально оформлена во время запланированной на понедельник встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии. Орбан предупредил, что санкции против России будут продлены только в том случае, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории.

По словам премьера, Венгрия лишилась из-за антироссийских санкций более 18 миллиардов евро.