Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу

ЕК привлечет Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной о транзите газа

Еврокомиссия (ЕК) продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного европейского дипломата.

«Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов в Украине», — утверждается в заявлении.

По данным источника агентства, ЕК «готова привлечь к этому процессу Венгрию вместе со Словакией».

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии.

Позже издание Politico сообщило, что Будапешт готов уступить Евросоюзу в вопросе продления антироссийских санкций на встрече глав МИД объединения в Брюсселе.