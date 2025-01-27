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13:01, 27 января 2025Мир

Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках газа в Европу

ЕК привлечет Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной о транзите газа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного европейского дипломата.

«Комиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов в Украине», — утверждается в заявлении.

По данным источника агентства, ЕК «готова привлечь к этому процессу Венгрию вместе со Словакией».

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии.

Позже издание Politico сообщило, что Будапешт готов уступить Евросоюзу в вопросе продления антироссийских санкций на встрече глав МИД объединения в Брюсселе.

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