В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

Bloomberg: Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют ЕС удвоить траты на оборону

Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют Европейский союз (ЕС) удвоить траты на оборону, выделив более 100 миллиардов евро на военные нужды. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на составленный четырьмя странами документ.

«В документе, подготовленном Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей, содержится призыв к ЕС использовать совместные заимствования, позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные нужды обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока, что, очевидно, является отсылкой к Великобритании», — отмечается в материале агентства.

Кроме того, авторы документа подсчитали, что страны Евросоюза суммарно потратили порядка 326 миллиардов евро на оборону за прошедший год. При этом предполагается, что выделение новых сумм позволит каждой из стран сообщества достичь показателей в 3 процента трат на оборону от уровня ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По его словам, подобную меру для развития Североатлантического альянса «необходимо было принять уже давно».