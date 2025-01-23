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19:35, 23 января 2025Мир

Трамп раскрыл свое требование к НАТО

Трамп заявил, что потребует от НАТО повысить расходы на оборону до 5 % от ВВП
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Я планирую попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Это следовало сделать еще давно», — отметил Трамп.

Ранее Трамп уже говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. По мнению американского президента, НАТО не сможет эффективно выполнять свои задачи при расходах в два процента от ВВП стран.

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