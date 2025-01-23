Трамп раскрыл свое требование к НАТО

Трамп заявил, что потребует от НАТО повысить расходы на оборону до 5 % от ВВП

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Я планирую попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Это следовало сделать еще давно», — отметил Трамп.

Ранее Трамп уже говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. По мнению американского президента, НАТО не сможет эффективно выполнять свои задачи при расходах в два процента от ВВП стран.