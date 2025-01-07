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21:40, 7 января 2025Мир

Трамп заявил о планах добиваться увеличения военных расходов НАТО

Трамп заявил, что будет добиваться увеличения расходов НАТО до 5 процентов ВВП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил о планах добиваться повышения военных расходов стран — участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5 процентов их ВВП. Об этом пишет ТАСС.

«Ну, я думаю, что НАТО следует иметь [расходы на оборону в размере] 5 процентов», — отметил он на пресс-конференции.

По его словам, Североатлантический альянс не сможет выполнять задачи при расходах в 2 процента от ВВП стран. Поэтому надо увеличить их, указал он.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Трамп может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента, и что политик планирует «связать увеличение расходов на оборону альянса и предложение более выгодных условий торговли с США».

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