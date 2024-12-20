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20:43, 20 декабря 2024Мир

Трамп захотел заставить НАТО тратить больше денег на оборону

FT: Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону до 5 % от ВВП
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить более чем в два раза текущие расходы на оборону — до 5 процентов от ВВП», — передает издание.

По мнению источников газеты, Трамп может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента, и что политик планирует «связать увеличение расходов на оборону альянса и предложение более выгодных условий торговли с США».

12 декабря Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО начались обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отчасти это связано с ожиданием возвращением Трампа на пост президента США. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.

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