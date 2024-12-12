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12:40, 12 декабря 2024Мир

Членов НАТО захотели заставить платить больше денег

FT: НАТО захотела обязать членов повысить траты на оборону до 3 процентов от ВВП
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В НАТО начали обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Европейские члены Североатлантического альянса ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3 процентов от ВВП, что отчасти связано с ожиданием возвращения Дональда Трампа на пост президента США (...) Они обсуждают резкое повышение с двух процентов от ВВП, что будет шагом, который окажет сильное давление на и без того напряженные дискуссии о национальных бюджетах внутри стран», — передает издание слова источников.

Авторы материала уточнили, что начавшиеся обсуждения касаются краткосрочного обязательства от членов альянса достичь отметки 2,5 процента, а к 2030 году — уже три процента. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.

16 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что минимальное требование для членов НАТО по расходам на оборону в два процента от ВВП недостаточно для реализации задач военного блока.

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