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13:02, 16 октября 2024Мир

Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

НАТО: расходы членов альянса на оборону в 2 процента ВВП недостаточны

Фото: Johanna Geron / Reuters

Минимальное требование для членов НАТО по расходам на оборону в два процента ВВП недостаточно для реализации задач организации. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Я убежден, что два процента не будет достаточно, учитывая все задачи, которые нужно реализовывать», — сказал генсек, добавив, что насчет конкретного изменения требования «надо продолжать вести переговоры».

В августе Польша решила увеличить расходы на оборону с 4,1 до 4,7 процента ВВП, побив рекордную сумму затрат. Превысить минимальное требование НАТО по расходам на оборону также решила Швеция, а удвоить расходы в оборонной сфере решила Норвегия. Кроме того, Великобритания планирует увеличить расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП, что сделает ее оборонный бюджет самым большим в мире после США.

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      Виктория Кондратьева
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