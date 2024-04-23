Британия пообещала тратить на оборону больше всех после США

Премьер Британии Сунак пообещал тратить на оборону больше всех после США

Великобритания увеличит расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП, что сделает ее оборонный бюджет самым большим в мире после США. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, его цитирует «Би-би-си».

«Я объявляю о крупнейшем за жизнь целого поколения усилении нашей национальной обороны. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5 процента ВВП к 2030 году. Это начинается сегодня и постоянно будет расти каждый год», — сказал глава правительства.

Сунак пообещал, что данная мера позволит Соединенному Королевству стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

Как отдельно отметил премьер, солидные средства планируется выделить на разработку и производство беспилотных систем.

Ранее Норвегия решила удвоить военный бюджет. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере указал, что планируется усилить норвежский флот как минимум пятью фрегатами, таким же количеством подводных лодок, новейшими системами противовоздушной обороны, а также значительно расширить парк боевых самолетов, вертолетов и бронемашин.