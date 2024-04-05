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18:09, 5 апреля 2024Мир

Допустившая отправку войск на Украину страна НАТО удвоит военный бюджет

Правительство Норвегии решило удвоить военный бюджет к 2036 году

Фото: Heiko Junge / Reuters

Норвегия решила удвоить военный бюджет до 1,624 триллиона норвежских крон (около 151 миллиард долларов) к 2036 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы норвежского правительства.

«Мы должны иметь возможность защитить себя в случае кризиса и войны. Более сильная национальная оборона будет способствовать сдерживанию тех, кто может угрожать нашему суверенитету», — цитирует канцелярия премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

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Глава правительства указал, что планируется усилить норвежский флот как минимум пятью фрегатами, таким же количеством подводных лодок, новейшими системами противовоздушной обороны, а использующиеся ныне комплексы NASAMS планируется модернизировать с учетом защиты от беспилотников, а их количество удвоить. Осло также намерен значительно расширить парк боевых самолетов, вертолетов и бронемашин.

Также 5 апреля глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде допустил отправку войск на Украину для тыловой поддержки и обучения личного состава украинской армии.

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      Глеб Бажуткин
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