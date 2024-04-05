Один из членов НАТО допустил отправку войск на Украину

Глава МИД Барт Эйде: Норвегия может отправить войска для тыловой поддержки ВСУ

В будущем Норвегия может отправить войска для тыловой поддержки и обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не для прямого участия в боестолкновениях с Российской армией. Об этом заявил глава МИД страны Эспен Барт Эйде, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы не планируем отправлять войска [на Украину] . С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — заявил глава внешнеполитического ведомства страны-члена НАТО, уточнив, что Норвегия не собирается становиться полноценной стороной конфликта, а состав экспедиционных сил будет ограничен «тыловыми и материально-техническими подразделениями».

4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. При этом министр уточнил, что НАТО тем самым не вступает в конфликт в качестве полноценного участника. По словам высокопоставленного дипломата, благодаря этой миссии гораздо большее число солдат ВСУ будет обучаться на польской территории.