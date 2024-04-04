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17:46, 4 апреля 2024Мир

В Польше заявили о создании совместной миссии НАТО на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: страны НАТО создали совместную миссию на Украине

Фото: Tom Little / Reuters

Страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]», — рассказал он журналистам, указав, что при этом страны альянса напрямую не вступают в конфликт.

По словам министра, благодаря миссии гораздо большее число солдат Вооруженных сил Украины будет обучаться на польской территории. «Мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — пояснил Сикорский.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что Польша не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. По словам главы польского МИД, в НАТО, как в Европейском союзе и ООН, недостаточно представлены на руководящих постах страны Центрально-Восточной Европы.

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      Дмитрий Попов
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