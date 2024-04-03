Польша отказалась поддержать кандидатуру фаворита на пост генсека НАТО

Польша не поддержит премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Польша не поддержит премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Мы любим Марка Рютте, но одновременно считаем, что наш регион недостаточно представлен как в НАТО, так и в Европейском союзе, и в системе ООН... Мы будем выдвигать кандидатов на высокие посты из нашего региона во всех трех этих организациях», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Сикорский выступил в преддверии встречи глав МИД стран Североатлантического альянса, которая приурочена к 75-летнему юбилею блока.

Ранее стало известно, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве преемника Столтенберга. Однако недовольство выражают страны Восточной Европы, которые хотят генсека из своего региона. Предполагается, что они могут поддержать кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса, чей второй президентский срок истекает в этом году.