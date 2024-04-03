Столтенберг отказался называть сроки вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы по вступлению Украины в Североатлантический альянс, однако отказался называть конкретные сроки. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса "если", есть лишь вопрос "когда"», — рассказал генсек по прибытии на заседание, приуроченное к 75-летию военного пакта.

Ранее стало известно, что 28 из 32 стран-членов НАТО поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве преемника Столтенберга. Ожидается, что вопрос кандидатов на пост нового главы Североатлантического альянса будет обсуждаться на предстоящем саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Другим соперником Рютте является президент Румынии Клаус Йоханнис.