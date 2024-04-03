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12:15, 3 апреля 2024Мир

Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

NOS: 28 членов НАТО поддержали кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

28 из 32 стран-членов НАТО поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который претендует на пост генсека. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники.

«Это означает, что нужно заручиться поддержкой еще четырех, поскольку для назначения требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов (...). Рютте обсуждает с этими четырьмя странами свою роль во главе НАТО», — отмечает издание.

Ожидается, что вопрос кандидатов на пост нового главы Североатлантического альянса будет обсуждаться на предстоящем саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Ранее кандидатуру Рютте поддержал президент США Джо Байден.

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      Лина Пивоварова
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