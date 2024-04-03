Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

NOS: 28 членов НАТО поддержали кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека

28 из 32 стран-членов НАТО поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который претендует на пост генсека. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники.

«Это означает, что нужно заручиться поддержкой еще четырех, поскольку для назначения требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов (...). Рютте обсуждает с этими четырьмя странами свою роль во главе НАТО», — отмечает издание.

Ожидается, что вопрос кандидатов на пост нового главы Североатлантического альянса будет обсуждаться на предстоящем саммите глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Ранее кандидатуру Рютте поддержал президент США Джо Байден.