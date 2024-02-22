Байден поддержал кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Politico: поддержка Байдена расчистит премьеру Рютте путь к посту генсека НАТО

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в выдвижении на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальных представителей США.

Как отмечает издание, поддержка американского лидера поможет Рютте расчистить путь к данной должности, поскольку побудит больше членов НАТО поддержать его выдвижение на пост генсека.

Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в октябре 2024 года, однако для назначения нового главы альянса кандидатуру Рютте должна единогласно избрать 31 страна-член. Уточняется, что наиболее проблематичным процесс одобрения у премьер-министра Нидерландов может сложиться с Турцией и Венгрией.

Ранее стало известно, что Байден снова оскорбил президента России Владимира Путина. Американский лидер назвал российского коллегу сумасшедшим.