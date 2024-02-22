Президент США Джо Байден назвал Путина сумасшедшим

Президент США Джо Байден снова оскорбительно высказался в отношении российского коллеги Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на журналистский пул Белого дома.

Во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско Байден вновь оскорбил Путина и назвал его сумасшедшим.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — отметил американский лидер.

Ранее Байден назвал Путина диктатором. При этом российский президент уже отвечал на подобные слова поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

Весной 2022 года Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Глава США оскорбительно высказался в адрес российского лидера, посчитав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.