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В США объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями

Советник Госдепартамента США Шолле объяснил слова Байдена о Путине эмоциями

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Жесткие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина не отражают официальной позиции Белого дома, они были сделаны из-за эмоций. С таким объяснением выступил советник Госдепартамента страны по энергетической безопасности Эймос Хокстин, цитату приводит ТАСС.

Высказывания американского политика уже объяснили в Белом доме, подчеркнув, что он «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

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Кроме того, как отмечает журналистка агентства Bloomberg Кортни Розен, когда глава государства выходил из здания, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?».

«Нет», — ответил Байден.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

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Виктория Кондратьева
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