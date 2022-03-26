Байден назвал Путина «мясником»

Байден снова высказал оскорбления в адрес президента России Путина и назвал его «мясником»

Президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Это далеко не первый случай, когда Байден позволяет себе резко высказываться о российском президенте. Так, 25 марта, он вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Впервые лидер США употребил этот термин в отношении российского коллеги 16 марта.

26 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Путина. В своем Telegram-канале Медведев написал, что время от времени российским властям приходится слышать в свой адрес «удивительные слова», однако «мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности».

«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты. Никто об этом не говорит, потому что мы приличные люди и стараемся о таких вещах не вспоминать. Но это вопрос культуры и воспитания», — заявил Медведев, судя по всему, имея ввиду проблемы самого Байдена.

19 марта 2021 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Байден поднимается на борт самолета. На кадрах видно, как американский лидер несколько раз спотыкается, а затем падает, после чего салютует и заходит в салон лайнера. В тот же день Байден оговорился во время публичного выступления и назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Отмечалось, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки. Спустя две недели появился ролик новой неудачной попытки Байдена подняться по трапу самолета.