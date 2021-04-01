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Байден опять споткнулся на трапе самолета

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Президент США Джо Байден опять споткнулся при подъеме на борт номер один (Air Force One). Видео инцидента опубликовало издание The Hill в Twitter.

На ролике видно, как американский президент поднимается по трапу в дождливую погоду. Он сам несет зонтик и дорожную сумку, но запинается на одной из скользких из-за дождя ступенек. Байден смог удержаться на ногах и достиг верхней площадки трапа.

19 марта в сети появились кадры падения Байдена на трапе борта номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.

В Белом доме рассказали, что американский лидер чувствует себя отлично после инцидента, а падение объяснили сильным ветром.

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