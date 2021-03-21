Бывший советник Трампа заявил об угрожающем безопасности США поведении Байдена

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил о том, что поведение нынешнего американского главы Джо Байдена угрожает безопасности государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Наши противники по всему миру — Иран, Россия, Венесуэла и Китай — они смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может пройти даже легкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», — заявил Миллер. По его словам, другие страны видят эту слабость, из-за чего США находятся в меньшей безопасности.

По словам бывшего советника Трампа, он не раз сам ходил по лестницам борта номер один (Air Force One), и заверил, что они не скользкие. В частности, за их состоянием следят Военно-воздушные силы США, подчеркнул он.

19 марта в сети были обнародованы кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон. Пресс-служба Белого дома заявила, что американский лидер отлично себя чувствует, а сам инцидент там объяснили сильным ветром.

В тот же день во время публичного выступления Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Отмечалось, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.