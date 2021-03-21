Экс-глава разведки США «стал президентом» и пошутил над падением Байдена

Из-за ошибки в поисковой системе Google новым президентом США стал экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл. Об этом политик рассказал в Instagram.

«Google и "Википедия" внесли обновления. А на дворе еще не 1 апреля», — так чиновник из администрации Дональда Трампа подписал публикацию со скриншотом страницы поисковой системы. Воспользовавшись случаем, политик начал составлять новые «указы» и отшутился, пообещав «твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх».

В пятницу, 19 марта были обнародованы кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One). Запись опубликовал в своем Twitter-аккаунте digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.