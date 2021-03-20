Сын Трампа высмеял падение Байдена при подъеме на борт номер один

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший высмеял падение главы государства Джо Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One). Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Он выразил сомнение в том, что Байден трижды споткнулся и упал из-за сильного ветра.

Трамп-младший опубликовал скриншот прогноза погоды, согласно которому скорость ветра в тот день составляла 14 миль в час (6,2 метра в секунду). «Байден: "Да, ветер! Это все...ветер. Президент в отличной форме"» — написал он, выражая сомнение в комментарии Белого дома.

Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена тем, что в тот день было очень ветрено.

Ранее кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One) опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео Байден поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.