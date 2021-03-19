Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер один

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала падение президента США Джо Байдена, который ранее трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один (Air Force One).

По ее словам, в Белом доме этот инцидент объяснили ветреной погодой. «Странно, что не "русские хакеры" под предводительством [главного редактора RT] Маргариты Симоньян, а просто ветер», — написала Захарова.

Ранее кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One) опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео Байден поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.