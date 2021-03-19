Байден трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один

Президент США Джо Байден трижды споткнулся и в итоге упал при подъеме на борт номер один (Air Force One). Кадры с прямого эфира Hill.tv опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull).

На видео Байден поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.

Как пишет The Sun, самолет должен вылететь в Атланту, где у Байдена запланирована встреча с лидерами азиатского сообщества. Визит связан со стрельбой в спа-салонах, в результате которой погибли восемь человек.

Дональд Трамп также попадал в неловкие ситуации на трапе. В октябре 2018 года он не сумел разобраться с механизмом работы зонта и протиснуться в салон вместе с ним, в результате ему пришлось бросить зонт на трап. В том же месяце республиканца высмеяли за появление на публике с куском туалетной бумаги, приклеившимся к ботинку. Он поднялся по трапу самолета, не заметив клочка бумаги.