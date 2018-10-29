Трамп вновь проиграл зонту

Президент США Дональд Трамп снова не сумел разобраться с механизмом работы зонта. Видео произошедшего опубликовано в YouTube.

Американский лидер поднимался по трапу самолета, а на входе в лайнер не смог протиснуться вместе с зонтом. Тогда Трамп решил просто бросить его на трап и зашел в самолет.

Это не первый случай, когда президенту США приходится бороться с зонтом. В конце апреля 2018 года во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра.

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