Трампа в пальто подняли на смех

Верхняя одежда президента США Дональда Трампа вызвала насмешки в соцсетях, сообщает The Independent.

Трампа сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто, и они высказали свои предположения по поводу ее происхождения.

«Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов», — писали одни.

«На самом деле, президент — это три человека», — шутили другие.

«Камера наблюдения засекла Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома», — острили третьи.

Кроме того, снимок обработали в фоторедакторе, еще больше увеличив размеры американского президента. «Так он уступает оригиналу только на пять процентов», — прокомментировал автор отредактированной версии Vic Berger IV.

В январе супруга Дональда Трампа Мелания появилась на выступлении президента с первым ежегодным посланием к Конгрессу США, одетая в кремовый брючный костюм Christian Dior. Пользователи сети увидели в этом троллинг в отношении Трампа, так как ансамбль напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году.

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