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Мелания Трамп прикинулась Хиллари Клинтон и потроллила мужа

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Мелания Трамп
Мелания Трамп

Супруга президента США Мелания появилась на выступлении Дональда Трампа с первым ежегодным посланием к Конгрессу, одетая в кремовый брючный костюм Christian Dior, белую шелковую блузу Dolce & Gabbana и туфли Christian Louboutin. Об этом сообщает Us Weekly.

Пользователи сети увидели в этом троллинг в отношении Трампа, так как ансамбль напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году. «Мелания троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари», — написал один из пользователей Twitter. В другом аккаунте было высказано и более суровое мнение: «Нет, Мелания не троллит своего мужа. Она просто ненавидит его, как и все мы». Кроме того, наблюдатели отметили, что первая леди приехала на выступление отдельно от мужа и не встала вместе с остальными присутствующими, когда президент сказал, что «вера и семья, а не правительство и бюрократия, лежат в центре демократии».

16 января 2018 года порноактриса Сторми Дэниелс (Настоящее имя — Стефани Клиффорд), призналась в сексуальной связи с Дональдом Трампом. Она добавила, что интимная близость случилась в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона.

Через несколько дней после этого заявления Клиффорд стало известно, что супруга американского лидера не поедет с ним на Международный экономический форум в Давосе, стартовавший 23 января. В качестве причины назвали «неурядицы с расписанием и логистикой».

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