Жена президента США нарядилась в цветные блестки на новогодней вечеринке

Супруга президента США Меланья Трамп выбрала наряд британской марки Erdem для новогодней вечеринки в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго, сообщает Footwear News.

Закрытое платье Меланьи нежно-розового оттенка, средней длины, с рукавами-буффами до локтей было полностью покрыто блестящими пайетками. Декор наряда в виде цветов также выполнен из разноцветных пайеток. К платью от дизайнера Эрдема Моралиоглу, которое стоит около 5 500 долларов, жена президента Трампа надела нежно-розовые остроносые туфли на высокой шпильке.

Дочь Трампа Иванка также прибыла на вечеринку в платье с блестящими деталями от бренда David Koma. Сам президент надел классический черный смокинг и черный галстук-бабочку.

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Ранее сообщалось, что супруга президента США Дональда Трампа Меланья выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin. Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго и традиционных телефонных поздравлений от президента и первой леди Меланья была обута в остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом, которые дополняли красное закрытое платье с длинными рукавами.

Erdem — британский модный бренд, основанный в 2005 году дизайнером Эрдемом Моралиоглу, выпускником Royal College of Art. Шесть раз удостаивался награды Британского совета моды (British Fashion Council) и других наград. Одежда Erdem продается в крупных модных универмагах (Barneys New York, Bergdorf Goodman, Joyce, Colette, Dover Street Market, Selfridges, Harvey Nichols).

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