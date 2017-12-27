Меланья Трамп встретила Рождество в прославленных Шнуром туфлях

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin, сообщает Footwear News.

Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго и традиционных телефонных поздравлений от президента и первой леди Меланья была одета в остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом, которые дополняли красное закрытое платье с длинными рукавами.

Фото: Christian Louboutin

Модель туфель Christian Louboutin из летней коллекции уже полностью распродана.

В России туфли дизайнера Кристиана Лубутена известны, в частности, благодаря упоминанию в композиции «Экспонат» исполнителя Шнура (Сергея Шнурова) и его музыкальной группировки «Ленинград».

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году дизайнером обуви Кристианом Лубутеном. В оформлении ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак. Осенью 2017 года Лубутен признался журналистам, что привык к тому, что его фамилия превратилась в имя нарицательное для туфель определенного дизайна.

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